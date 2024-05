Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Kind stößt mit Pkw zusammen und wird schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Schwer verletzt wurde ein 12-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Bruchmühle in Gevelsberg. Der Junge aus Gevelsberg befuhr mit seinem Fahrrad am 20.05.2024, gegen 20:00 Uhr, die Straße Bruchmühle bergab in Fahrtrichtung Stefansbachtal. In einer Rechtskurve im Bereich der Einmündung Venusstraße kollidierte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit einem Pkw. Die 29-jährige Gevelsbergerin des VW befuhr die Straße Bruchmühle bergauf und kam dem Jungen mit ihrem Pkw entgegen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 12-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Lebensgefahr bestand nicht. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell