POL-ST: Sachbeschädigung durch Feuer Zeugen gesucht

Ladbergen (ots) - Am Montagabend (06.11.23) zwischen 18.15 und 21.00 Uhr sind an der Erich-Kästner-Straße unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die Täter hebelten die Terassentür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut. Die Täter stahlen Bargeld im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter ...

