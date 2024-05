POL-EN: Schwelm: Öffentlichkeitsfahndung- EC-Karte nach Taschendiebstahl eingesetzt.

Schwelm (ots) - Am 19.05.2024, um 16:10 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Schwelmer mit seinem Pkw, Mazda, die Carl-vom-Hagen-Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Am Ochsenkamp/Viktoriastraße. Beim Befahren des Kreisverkehrs übersah er einen 25-jährigen Schwelmer, der mit seinem Pedelec samt Kinderanhänger den Kreisverkehr aus Fahrtrichtung Viktoriastraße kommend in Fahrtrichtung Am Ochsenkamp befuhr. Im Kinderanhänger ...

