POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fünf Verletzte nach Unfall auf A5

Bei einem Unfall auf der Bundesautobahn 5 zwischen den Anschlussstellen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd sind am Montagnachmittag fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Zur medizinischen Versorgung der Verletzten war unter anderem ein Rettungshubschrauber im Einsatz, was eine circa halbstündige Vollsperrung der Autobahn zur Folge hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei war ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 17 Uhr auf der BAB 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Auf Höhe Bruchhausen übersah dieser offenbar einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Pkw der Marke Ford und fuhr diesem in der Folge auf das Fahrzeugheck auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford wiederum auf eine davor fahrende Mercedes-Benz C-Klasse aufgeschoben. In dem unfallverursachenden Mercedes wurden der 34-jährige Fahrer und eine 34-jährige Insassin leicht verletzt, darüber hinaus verletzte sich eine 57-Jährige schwer. Der 25 Jahre alte Ford-Fahrer sowie die 27-jährige Fahrerin der C-Klasse verletzten sich leicht.

Aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen konnte die Fahrbahn der BAB 5 in Richtung Norden erst gegen 20 Uhr vollständig freigegeben werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu 13 Kilometern Länge.

