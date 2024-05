Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Wohnhaus mit Scheune aus unklarer Ursache in Brand geraten

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Dienstagabend ein Wohnhaus mit Scheune in der Siedlung Sohl in Brand. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde ein Zeuge gegen 18:45 Uhr auf den Brand aufmerksam und wählte den Notruf. Als die ersten Einsatzkräfte den Brandort erreichten, stand die Scheune des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Bewohnerin und ein Angehöriger hatten das Wohnhaus bereits unverletzt verlassen. Trotz intensiver Löscharbeiten konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus nicht verhindert werden. In der Scheune befanden sich mehrere leicht brennbare Acetylen-Gasflaschen. Aufgrund dieser Erkenntnis, evakuierten die Feuerwehr und die Polizei alle Anwohner der Siedlung Sohl vorübergehend. Ein Teil der Personen wurde zeitweise im Backhaus Sallenbusch untergebracht, bis der Brand gegen 21:30 Uhr durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht wurde. Im Anschluss konnten die umliegenden Anwohner der Siedlung zurück in ihre Häuser. Das Brandobjekt ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die gesamten Löscharbeiten dauerten noch bis rund 02:45 Uhr in der Nacht. Zur Einsatzkoordination war ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.000.000 Euro.

Zur Erforschung der Brandursache wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

