POL-NI: Unfallflucht ohne Unfallort und Unfallgegner? - Polizei sucht nach Zeugen

Nienburg (ots) - (Thi) Am Montagmorgen (04.12.2023) meldeten Mitarbeiter der Straßenmeisterei drei illegal entsorgte Öltanks unter der B6-Brücke an der Maschstraße in Nienburg. Es handelte sich um zwei Heizöltanks (je 1000 Liter, zur Verwendung im Innenbereich) und einen IBC-Container. Alle drei Tanks (leer bis auf Restanhaftungen) wurden augenscheinlich zum ...

