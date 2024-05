Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.05.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

In Gegenverkehr geraten

Am gestrigen Maifeiertag befuhr um 09:30 Uhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die B452 aus Richtung Wehretal-Reichensachsen kommend in Fahrtrichtung Eschwege. In Höhe der Abfahrt zum Hessenring geriet der 18-Jährige vermutlich aufgrund von Müdigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw eines 76-jährigen Eschwegers. Obwohl niemand verletzt wurde, wurde der Unfallverursacher aufgrund des bei ihm ausgelösten Airbags vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde sichergestellt und eine Blutentnahme zwecks Feststellung des Einflusses einschränkender Substanzen durchgeführt. Sachschaden: 6.000 EUR.

Im Begegnungsverkehr gestreift

Um 21:30 Uhr kamen sich auf der B27 zwischen Albungen und dem Weidenhäuser Kreuz ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Mühlhausen (Th.) und ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Meißner entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache streiften sich beide Fahrzeuge an den jeweils linken Außenspiegeln, wodurch Sachschaden i.H.v. 1.300 EUR entstand.

Diebstahl aus Beistellzelt

Zwischen dem 01.11.2023, 16:00 Uhr und 01.05.2024, 11:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Rattansofa, eine 11kg-Gasflasche und einen Gasheizofen im Gesamtwert von 600 EUR aus einem Beistellzelt auf einem Campingplatz am Eschweger Werratalsee. Hierzu mussten die Unbekannten lediglich den Reißverschluss des Zeltes öffnen. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Polizei Sontra

Einbruch in Gartenhütte

In der Zeit von Sonntag, 28.04.2024, 14:30 Uhr bis Dienstag, 30.04.2024, 12:30 Uhr traten Unbekannte die Eingangstür einer Grillhütte in Altefeld ein, nachdem sie zuvor an zwei Fensterläden scheiterten. Aus der Grillhütte entwendeten sie zwei Eimer weiße Farbe, einen Makita-Akkuschrauber, eine Scheibe für eine Schleifhexe der Marke Widea, vier Päckchen Schrauben, eine Wildkamera und eine Kiste Bier Eschweger Klosterbräu. Neben dem Stehlschaden i.H.v. ca. 300 EUR entstand ein Sachschaden von 500 EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Sontra unter 05653 9766-0.

Beim unzulässigen Überholen in Straßengraben gelandet

Am 01.05.2024 um 23:19 Uhr befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die B400 aus Richtung Sontra-Ulfen in Richtung Herleshausen. Zwischen dem Kreisverkehr nahe Wölftel und Unhausen wollte der 38-Jährige im Überholverbot einen Lieferwagen eines 33-Jährigen aus Rumänien überholen und kam aufgrund von Gegenverkehr von der Fahrbahn ab, kollidierte mit dem überholten Lieferwagen und der Starkstromleitung einer Baustelle und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Sein Führerschein wurde wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 17.000 EUR.

Wildunfälle

Um 05:10 Uhr befuhr am heutigen Donnerstag ein 41-Jähriger aus Meißner mit seinem Lieferwagen die L3243 zwischen Germerode und Abterode. Den Zusammenstoß mit einem plötzlich querenden Reh konnte er nicht mehr verhindern. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden i.H.v. 2.000 EUR.

Um 05:18 Uhr befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried die K49 aus Richtung Völkershausen kommend in Richtung Parkplatz Schlierbachswald (Einmündung zur L3300 in Richtung Weißenborn bzw. Oberdünzebach), als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte und vor einem tödlichen Zusammenstoß nicht mehr bewahrt werden konnte. Sachschaden: 1.000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfall auf Parkplatz

Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen fuhr am Dienstag gegen 13:30 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz des Witzenhäuser Aldimarktes gegen das Fahrzeug einer 59-Jährigen aus Neu-Eichenberg. Hierdurch entstand Sachschaden i.H.v. 4.200 EUR.

