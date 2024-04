POL-ESW: Pressebericht vom 29.04.24 (2)

Polizei Eschwege

Polizei Sontra

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 28.04.24, 19:45 Uhr und dem 29.04.24, 08:00 Uhr kam es in Wommen zum Diebstahl von Dieselkraftstoff. Hierzu begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße "Oberer Lerchberg". Nachdem vergeblich versucht wurde ein Tor aufzubrechen, durchtrennten der oder die Täter den Maschendrahtzaun. Aus einer dort stehenden offenen Scheune wurde der Tankdeckel eines untergestellten Traktors geöffnet und aus diesem ca. 20 - 30 Liter Diesel abgezapft. Ca. 50 Meter weiter in einem Feldweg wurde an einer Bank der Kraftstoff augenscheinlich umgefüllt oder ein dort stehendes Fahrzeug befüllt. In diesem Bereich wurde ein Eimer aus der Scheune und eine tatortfremde Gießkanne aufgefunden. Schaden: ca. 150 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfall mit Motorradfahrer

Um 08:17 Uhr befuhr heute Morgen ein 26-Jähriger aus Sontra mit einem Motorrad die Kasseler Straße in Hundelshausen in Richtung Trubenhausen. In Höhe Haus-Nr. 33 fuhr er dann mit dem Krad über den abgesenkten Bordstein auf den Gehweg. Für den nachfolgenden 66-Jährigen aus Witzenhausen, der mit einem Sprinter mit Anhänger hinter dem 26-Jährigen fuhr, schien es so, als wenn dieser auf dem Gehweg anhalten wollte. Als er dann an dem Motorrad vorbeifuhr und sich etwa auf gleicher Höhe befand, fuhr der 26-Jährige wieder auf die Straße und touchierte dabei mit der Lenkstange des Krades den Sprinter. Dadurch kam er zu Fall und prallte zusätzlich gegen den rechten Kotflügel des Anhängers. Der 26-Jährige verletzte sich am Bein und wurde zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

