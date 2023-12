Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Orkantief "Zoltan" sorgt für mehrere Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Insgesamt arbeitete die Freiwillige Feuerwehr Werne bisher sechs sturmbedingte Einsätze im Stadtgebiet ab. Vor allem der Löschzug Stockum hatte allerhand zu tun mit insgesamt vier Einsätzen.

21.12.2023 > 14:41 Uhr - 15:05 Uhr

TH_1 - LZ1 - Baum auf mehrere Autos gefallen In den Nachmittagsstunden wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 14:41 Uhr zum ersten Sturmbedingten Einsatz des Sturmtiefs "Zortan" alarmiert. Das Stichwort lautete "TH_1 - Baum auf mehrere Autos gefallen". Vor Ort war ein Baum auf einen Gehweg, sowie den Parkstreifen gefallen und streifte dabei einen parkenden PKW. Da keine weitere Gefahr von dem Baum ausging, wurde der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt und die Äste, die in den Verkehrsraum ragten, beseitigt. Der Bauhof der Stadt Werne wurde mit der Beseitigung des Baums beauftragt. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-DLK23-1] und die Polizei.

21.12.2023 > 15:09 Uhr - 15:30 Uhr

TH_1 - LZ1 - größerer Ast aus Baumkrone gebrochen // liegt auf Straße Noch über Funk wurde der Löschzug 1 Stadtmitte von dem Einsatz an der Lünener Straße zu einem größeren Ast auf der Fahrbahn in die Lippestraße alarmiert. Es lagen mehrere Äste auf der Fahrbahn, die von den Einsatzkräften von der Fahrbahn beseitigt worden sind. Im Einsatz waren 8 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [1-HLF20-1, 1-DLK23-1].

21.12.2023 > 17:39 Uhr - 18:05 Uhr

TH_1 - LZ3 - Baum auf der Fahrbahn In den Abendstunden wurde der Löschzug 3 Stockum um 17:39 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Baum auf Fahrbahn" in die Straße Nordbecker Damm in Werne Horst alarmiert. Der Baum wurde bereits durch einen Autofahrer beseitigt, sodass die Feuerwehr nicht mehr tätig werden musste. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1] und die Polizei.

21.12.2023 > 18:07 Uhr - 18:50 Uhr

TH_1 - LZ3 - Baum auf der Fahrbahn Noch über Funk wurde der Löschzug Stockum zum nächsten Sturmbedingten Einsatz alarmiert. Mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Baum auf der Fahrbahn" ging es in die Wesseler Riege in Werne Wessel. Die gemeldete Lage bestätigte sich vor Ort. Der Baum wurde mittels Einsatz von der Kettensäge zerkleinert und anschließend von der Fahrbahn beseitigt. Abschließend wurde die Einsatzstelle mit dem Besen gereinigt. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1] und die Polizei.

21.12.2023 > 18:51 Uhr - 19:40 Uhr

TH_1 - LZ3 - Baum auf Fahrbahn Erneut wurde der Löschzug 3 aus Stockum per Funk von einem Einsatz zum nächsten alarmiert. Diesmal ging es erneut in den Nordbecker Damm in Werne Horst, aber auf einer anderen Höhe. Hier war ebenfalls ein Baum auf der Fahrbahn gemeldet. Die gemeldete Lage bestätigte sich vor Ort. Auch hier wurde der Baum unter Einsatz der Kettensäge zerkleinert und von der Fahrbahn beseitigt. Die Fahrbahn wurde abschließend mit dem Besen gereinigt.

21.12.2023 > 20:09 Uhr - 20:40 Uhr

TH_1 - LZ3 - Baum auf Dach von Einfamilienhaus Zum dritten Sturmbedingten Einsatz wurde der Löschzug Stockum um 20:09 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Baum auf Dach von Einfamilienhaus" in die Herberner Straße in Werne Horst alarmiert. Vor Ort war ein Baum auf das Dach eines Einfamilienhauses gestürzt. Es ging von diesem Baum keine weitere Gefahr mehr aus, sodass der Gefahrenbereich abgesperrt worden ist und die Eigentümer mit der Beseitigung des Baumes beauftragt worden sind. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1] und die Polizei.

Zuvor haben am Morgen und am Mittag noch zwei Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet ausgelöst, in beiden Fällen handelte es sich um einen Fehlalarm.

21.12.2023 > 09:23 Uhr - 10:00 Uhr

F_BMA - LZ3 - LZ1 - ausgelöste Brandmeldeanlage Am Donnerstagmorgen wurden der Löschzug 3 Stockum und der Löschzug 1 Stadtmitte um 09:23 Uhr mit dem Alarmstichwort "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einem Kraftwerk an der Hammer Straße in Werne Stockum alarmiert. Der ausgelöste Bereich wurde von einem Trupp begangen und kontrolliert. Es konnte kein Auslösegrund festgestellt werden, sodass die Anlage zurückgestellt und an den Betreiber übergeben worden ist. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 1-DLK23-1, 1-HLF20-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

21.12.2023 > 12:13 Uhr - 12:55 Uhr

F_BMA - LZ1 - LG2 - ausgelöste Brandmeldeanlage Am Donnerstagmittag wurden der Löschzug 1 Stadtmitte und die Löschgruppe 2 Langern mit dem Alarmstichwort "F_BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage" zu einem Objekt an der Amazonstraße in Werne Mitte alarmiert. Der ausgelöste Bereich wurde von einem Trupp begangen und kontrolliert. Es konnte kein Auslösegrund ausfindig gemacht werden, sodass die Anlage zurückgestellt und an den Betreiber übergeben worden ist. Im Einsatz waren 19 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-DLK23-1, 2-LF10-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell