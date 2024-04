Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.04.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Ohne Führerschein von der Unfallstelle geflohen

Um kurz nach 12 Uhr wollte am gestrigen Donnerstag ein 36-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw vom Parkplatz der Allendörfer VR-Bank auf die Waldisstraße einbiegen und übersah dabei eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Meißner. Bei dem Zusammenstoß entstand 1.500 EUR Sachschaden. Der 36-Jährige sprach die Unfallgegnerin an und sicherte zu, zur Unfallstelle zurückzukehren, nachdem er seine Mitfahrerin nachhause gefahren habe. Da er jedoch nicht zurückkam, verständigte die 51-Jährige die Polizei, die den Flüchtigen an seiner Anschrift antraf und feststellte, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun zusätzlich zur Regulierung des Unfallschadens in einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Gegen Stromkasten gefahren

Gegen 12:30 Uhr befuhr am Donnerstag eine 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Meißner den Eschweger Höhenweg. Beim Versuch, in einem Einmündungsbereich zu wenden, fuhr sie gegen einen Stromkasten. Sachschaden am Pkw und am Stromkasten: 4.500 EUR. Die Eschweger Stadtwerke wurden von der Polizei informiert und überprüften umgehend den Stromkasten.

Falsches Kennzeichen und kein Führerschein

Gegen 15:30 Uhr hielt gestern eine Streife im Wolfsgraben in Eschwege ein Kleinkraftrad an und stellte bei der Kontrolle fest, dass das angebrachte Kennzeichen nicht zu dem benutzten Fahrzeug gehört. Weiterhin konnte die 61-jährige Fahrerin des Kleinkraftrades aus dem Ringgau keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten, da zudem der Verdacht des fehlenden Versicherungsschutzes besteht.

Unfallflucht in Wanfried

Gestern in der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr wurde im Wanfrieder Kastanienweg der Pkw eines 68-Jährigen aus Ilsenburg (Harz) angefahren, ohne dass sich der Verursacher um den Schaden kümmerte. Am Pkw des 68-Jährigen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Eschwege unter 05651 925-0.

Wildunfälle

Um 20:50 Uhr befuhr gestern ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Waldkappel die L3226 zwischen Waldkappel und Friemen, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der 52-Jährige konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern, aufgrund dessen das Tier an der Unfallstelle verendete. Der Sachschaden am Pkw beträgt 3.000 EUR.

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf befuhr heute um 05:30 Uhr die B451 zwischen Trubenhausen und Hundelshausen, als plötzlich ein Reh über die Fahrbahn lief und von dem Pkw erfasst wurde. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Am Pkw entstand 3.500 EUR Sachschaden.

Um 05:37 Uhr befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Eislingen die L3301 aus Richtung Kammerbach kommend in Richtung Frankenhain. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Der 45-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Am Fahrzeug entstand 4.000 EUR Sachschaden. Das Reh wurde verletzt und lief weiter.

Ausfahrt verpasst und Unfall beim Abbiegen verursacht

Der 71-jährige Fahrer eines Transporter-Anhänger-Gespanns befuhr am heutigen Freitag die B27 aus Richtung Bad Sooden-Allendorf kommend in Fahrtrichtung Sontra und wollte am Weidenhäuser Kreuz auf der B249 in Richtung Eschwege weiterfahren. Nachdem er die eigentlich dafür vorgesehene Abfahrt verpasste, wollte er behelfsweise die Abfahrt nach Eschwege aus Richtung Sontra befahren. Dafür wollte er nach dem Weidenhäuser Kreuz verbotenerweise links abbiegen und übersah dabei einen Lkw, der das Gespann aufgrund dessen Verzögerung überholte. Der Gespannfahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Zugfahrzeug des Gespanns musste abgeschleppt werden. Hierzu war eine kurzzeitige Straßensperrung notwendig. Es entstand Sachschaden i.H.v. 20.000 EUR.

Polizei Hessisch-Lichtenau

Verkehrsschild angefahren und geflohen

Ein Sattelzug befuhr gestern gegen 11:50 Uhr die Straße "Siedlung" in Richtung Laternenweg in Hessisch Lichtenau. Beim Einbiegen in den Laternenweg geriet der Sattelzug aufgrund der Fahrzeuggröße auf den rechten Grünstreifen, touchierte mit dem Auflieger ein Verkehrsschild und beschädigte mit dem Heck des Aufliegers einen in der Siedlung ordnungsgemäß geparkten Pkw. An dem Verkehrsschild sowie an dem Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Sattelzug fuhr weiter auf die Leipziger Straße, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Hessisch Lichtenau unter 05602 9393-0.

Unfall mit Wildschwein

Um 21:38 Uhr befuhr gestern eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Hessisch Lichtenau die L3299 zwischen Rommerode und Walburg. Sie erfasste ein die Fahrbahn querendes Wildschwein, das vor Ort verendete. Am Pkw entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden.

Diebstahl zweier Audis

Zwischen dem 25.04.2024, 23:00 Uhr und dem 26.04.2024, 06:55 Uhr wurde in der Königsberger Straße in Hessisch Lichtenau ein schwarzer Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-SE 103 im Wert von 30.000 EUR entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Ein Audi SQ5 mit dem amtlichen Kennzeichen KS-SQ 5340 im Wert von ebenfalls 30.000 EUR wurde zwischen gestern 19:00 Uhr und heute 11:30 Uhr aus der Magdeburger Straße in Hessisch Lichtenau entwendet. Auch in diesem Fall liegen noch keine Täterhinweise vor. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen der Audis besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Eschwege unter 05651 925-0.

Polizei Sontra

Unfall mit Dachs

Um 22:36 Uhr befuhr eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Treffurt die Fuldaer Straße aus Richtung Hornel kommend in Richtung Sontraer Innenstadt. Beim Ortseingang lief plötzlich ein Dachs über die Fahrbahn, dem die 22-Jähriger nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Zusammenstoß entstand am Pkw Sachschaden i.H.v. 500 EUR. Das Tier lief davon.

Polizei Witzenhausen

Mit Lkw festgefahren - Straßensperrungen notwendig

Fehlgeleitet von seinem Navigationsgerät befuhr gestern gegen 09:10 Uhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus Polen den Innen-/Altstadtbereich Witzenhausens. Im Bereich der Kirchstraße kam er nicht mehr weiter und konnte aufgrund der Gespannlänge nicht zurücksetzen. Beim Versuch, sich über die Marktgasse zu befreien, kollidierte das Gespann mit einer Werbetafel und einer Hauswand, wodurch Sachschaden i.H.v. ca. 3.700 EUR entstand. Die Polizeistreife, die den Unfall aufnahm, musste anschließend mehrere Straßen sperren, um den Lkw aus der Innenstadt herausleiten zu können.

Mit Fuchs kollidiert

Gegen 22:09 Uhr befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Witzenhausen die B80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen. Dabei querte plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn und wurde von dem Pkw trotz Bremsung erfasst und getötet. Sachschaden am Pkw. 750 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, PHK Loll

