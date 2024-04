Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 25.04.24 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Diebstahl eines Firmenwagens

In der vergangenen Nacht wurde von einem Firmengrundstück in der Thüringer Straße in Eschwege ein weißer Renault Master entwendet. Das Firmenfahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen "ESW-GK 29" und war mit einer Vielzahl von Werkzeugen und Maschinen ausgestattet, unter anderen eine Hilti-Bohrmaschine und ein Sauger. Als Besonderheit befindet sich an dem Fahrzeug an der Seite eine Aufnahme für Fenster. Der Gesamtschaden wird mit ca. 25.000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 08:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 60-Jähriger aus Polen mit einem Pkw die B 400 in Richtung Herleshausen. Im Bereich der "Blinde Mühle" bremste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab, was der nachfolgende 32-Jährige aus Kassel zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Der Sachschaden wird auf ca. 2200 EUR geschätzt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell