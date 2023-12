POL-PDMT: Freilingen B8 - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Montabaur (ots) - Am 07.12.23 ging der bekannte Beschuldigte in Heiligenroth von Haus zu Haus und bettelte um Geld für die Tiere eines Zirkus. Das vermutlich betrügerisch erlangte Geld wurde sichergestellt. Es werden Geschädigte gesucht, die dem Mann Geld gespendet haben. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der Polizei ...

