Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Musikalisches Highlight in Garmisch-Partenkirchen

Platzkonzert des Bundespolizeiorchesters am Richard-Strauß-Platz

Garmisch-Partenkirchen (ots)

Eine besondere musikalische Veranstaltung steht in Garmisch-Partenkirchen an. Dort spielt am Samstag (29. Juli) ab 10:30 Uhr das renommierte Bundespolizeiorchester aus München. Die rund 40-köpfige Orchesterbesetzung tritt im Rahmen eines etwa eineinhalbstündigen Platzkonzerts am Richard-Strauß-Platz auf.

Das Repertoire des symphonischen Blasorchesters ist vielfältig. Es reicht von Opernmelodien über Konzertmärsche und volkstümliche Musik bis hin zu Film- oder Pop-Musik. Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim lädt zusammen mit seinem Garmisch-Partenkirchner Revier herzlich zu diesem musikalischen Highlight am Richard-Strauß-Platz ein. Der Eintritt ist frei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell