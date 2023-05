Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Kriminelle greifen Mann in seiner Wohnung an

Zeugenaufruf der Polizei

Erzhausen (ots)

Nachdem zwei Kriminelle am Montagmorgen (22.5.) gegen 7 Uhr einen Mann in seiner Wohnung in der Sandbergstraße angegriffen haben, ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Der 32-jährige Anwohner öffnete den noch unbekannten Männern die Türe, woraufhin diese ihn unmittelbar angegriffen sowie mit einer Waffe bedroht haben sollen. Kurz darauf flüchteten die zwei Männer vom Tatort.

Nach momentanem Kenntnisstand verletzten die Tatverdächtigen den Bewohner leicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Anwohner und Zeugen denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Geräusche aufgefallen sind, werden gebeten sich mit den Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell