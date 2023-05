Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf - Rennradfahrer flüchtet verletzt von der Unfallstelle

Pfungstadt (ots)

Am Samstag, den 20.Mai, gegen 20 Uhr kam es in der Freiligrathstraße Ecke Goethestraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem bevorrechtigten blauen VW Golf und einem Fahrradfahrer mit weißem Rennrad. Der Rennradfahrer befuhr verbotenerweise die abgesperrte Baustelle Freiligrathstraße in östlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich fuhr er dem VW Golf in die Fahrerseite und stürzte vom Rennrad. Er zog sich augenscheinlich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu und verursachte Sachschaden am Golf. Der Rennradfahrer entfernte sich jedoch fußläufig von der Unfallstelle, ohne Personalien anzugeben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter 06157 9509-0 entgegen.

