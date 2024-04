POL-PPWP: Mann durch Bekannte gebissen und geschlagen

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, nachdem am Montagvormittag in der Straße "Am Gottesacker" eine Fensterscheibe zu Bruch ging. Wie eine Anwohnerin den Beamten mitteilte, geriet sie mit den Jugendlichen gegen 11:30 Uhr in Streit. Als Reaktion schlug einer der beiden mit einer Getränkedose gegen die Fensterscheibe der Frau, wodurch das Glas splitterte. Die Polizisten nahmen die Ermittlungen ...

