Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Dose Fenster beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, nachdem am Montagvormittag in der Straße "Am Gottesacker" eine Fensterscheibe zu Bruch ging. Wie eine Anwohnerin den Beamten mitteilte, geriet sie mit den Jugendlichen gegen 11:30 Uhr in Streit. Als Reaktion schlug einer der beiden mit einer Getränkedose gegen die Fensterscheibe der Frau, wodurch das Glas splitterte. Die Polizisten nahmen die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung auf, konnten die Verursacher aber nicht mehr antreffen. Die mutmaßlichen Täter sollen zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß sein. Einer der beiden war etwas kräftiger, trug kurze graue Hosen und ein graues Shirt. Der zweite Jugendliche hatte dunkle Haare und war dunkelhäutig. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen die Jugendlichen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

