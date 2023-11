Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 20.11.2023 ereignete sich in St. Ingbert Rohrbach in der Oberen Kaiserstraße in Höhe des Anwesens 134 einen Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem grauen/blauen PKW beim Vorbeifahren einen geparkten grauen Peugeot 108 mit IGB-Kreiskenneichen am linken Außenspiegel.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell