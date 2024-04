Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugin meldet Unfallflucht der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Eine aufmerksame Passantin meldete am Freitag der Polizei eine Unfallflucht in der Eugen-Hertel-Straße. Um 9:15 Uhr beobachtete sie, wie eine Autofahrerin mit ihrem Ford Focus gegen einen am Straßenrand parkenden Opel Corsa stieß. Beide Wagen wurden hierbei beschädigt. Die Unfallverursacherin wartete noch kurz und fuhr dann einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Angaben der Zeugin konnten die Beamten eine 41-jährige Frau ausfindig machen, die für den Unfall verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen dauern an. Die 41-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell