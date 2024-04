POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall - B 27 derzeit voll gesperrt

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Diebstahl eines Firmenwagens In der vergangenen Nacht wurde von einem Firmengrundstück in der Thüringer Straße in Eschwege ein weißer Renault Master entwendet. Das Firmenfahrzeug trägt das amtliche Kennzeichen "ESW-GK 29" und war mit einer Vielzahl von Werkzeugen und Maschinen ausgestattet, unter anderen eine Hilti-Bohrmaschine und ein Sauger. Als Besonderheit befindet sich an dem ...

