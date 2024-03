Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bargeld aus Tasche einer Seniorin entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Gestern um 16:15 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Mann aus dem Fahrradgepäckträger einer Seniorin zunächst die Tasche und flüchtete. Zuvor fuhr die Seniorin mit ihrem Fahrrad vom Hans-Thoma-Platz kommend in Richtung Trübnerstraße entlang. Hierbei schloss ein schwarz gekleideter Mann mit seinem Fahrrad zur Seniorin auf und entfernte sich kurz darauf wieder von ihr. An ihrer Wohnaschrift angekommen, bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer Tasche. Die Frau kehrte daraufhin wieder um und traf in der Trübnerstraße auf den dreisten Dieb mitsamt ihrer Tasche. Da die Tasche über den Lenker des Fahrrads des Mannes hing, griff sie nach der Tasche und wählte den Notruf der Polizei. Der Mann flüchtete über die Wilhelm-Busch-Straße in unbekannte Richtung. Bei der Sichtung ihrer Tasche stellte die Seniorin fest, dass Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich fehlte.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 170 cm, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schlanke Körperstatur, 30-35 Jahre alt, schwarz gekleidet. Er fuhr ein altes, schwarzes Herrenrad

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben oder sonstige sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

