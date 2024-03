Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Gegen 16:30 Uhr wurde eine Radfahrerin in der Steubenstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach derzeitigem Stand missachtete ein PKW-Fahrer, welcher vom Hans-Sachs-Ring in die Steubenstraße einfuhr, die Vorfahrt der Radfahrerin, welche in Richtung Freiheitsplatz fuhr. Die Frau wurde am Fahrzeug eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Das genaue Verletzungsbild ist derzeit noch nicht bekannt. Die Steubenstraße war zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell