Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.04.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 21:40 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 30-Jähriger aus Sontra mit einem Pkw die B 452 zwischen Reichensachsen und Eschwege. Der 30-Jährige erkannte das Tier noch rechtzeitig und wich entsprechend mit dem Auto aus. Dabei wurde das Reh aber noch gestreift, wodurch geringer Sachschaden von ca. 400 EUR am Fahrzeug entstand. Das Reh lief anschließend davon.

Körperverletzung

Um 21:49 Uhr wurde gestern Abend aus dem Bereich des tegut-Marktes in der Bahnhofstraße in Eschwege eine Schlägerei gemeldet. Wie sich herausstellte kam es auf dem Parkplatz des Marktes nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen aus Berlin und einem 40-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard zu körperlichen Angriffen. Hierbei beschuldigen sich die beiden Kontrahenten gegenseitig geschlagen oder getreten worden zu sein. Der 40-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung diverse Schürfwunden, die am Tatort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurden. Während er 26-Jährige einen Alkoholwert von ca. zwei Promille aufwies, wurden bei dem 40-Jährigen ca. 0,4 Promille festgestellt.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

