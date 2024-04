Polizei Eschwege

POL-ESW: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 27

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Um 12:45 Uhr befuhr ein 39-Jähriger aus Wuppertal mit seinem Pkw die L 3238 von Friedland kommend in Richtung der Einmündung zur B 27. Dort beabsichtigte er nach links auf die Bundesstraße in Richtung "Autobahnkreisel" einzubiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 33-Jährigen aus Göttingen gefahren wurde. Dieser war in Richtung Wendershausen unterwegs. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde der Pkw des 39-Jährigen um 180 Grad gedreht. Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen; der 39-Jährige wurde vorsorglich mit dem anforderten Rettungshubschrauber zur weiteren Untersuchungen in das Uni-Klinikum nach Göttingen verbracht. Die Bundesstraße war bis 13:50 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 15.000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell