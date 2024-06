Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kühe gehen baden

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag verirrten sich zwei Kühe in Blankenhain und landeten schließlich in einem Swimmingpool. Da für die Polizei kein Handlungsbedarf entstand, wurde die Befreiung der Tiere in die Hände der örtlich zuständigen Feuerwehr gegeben.

