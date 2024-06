Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0362 --Flüchtender Autofahrer verletzt Polizisten und beschädigt Streifenwagen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 18.06.24

Am Dienstag verletzte ein flüchtender Autofahrer in Bremen zwei Polizisten und beschädigte mehrere Streifenwagen. Der Mann konnte vorläufig festgenommen werden.

Einsatzkräfte der Polizei Bremen wollten am Dienstagabend in der Neuenlander Straße einen Wagen kontrollieren, dessen Fahrer zuvor durch auffällige Fahrweise aufgefallen war. Der Fahrzeugführer ignorierte wiederholt die Anhaltesignale und versuchte sich der Kontrolle durch eine waghalsige Flucht zu entziehen. Dabei überfuhr er mit hoher Geschwindigkeit mehrere Rotlichter und raste teilweise über Geh- und Radwege. Streifenwagen aus Niedersachsen und Bremen gelang es, den Flüchtenden beim Wenden in der Arster Heerstraße zu stoppen. In einem Versuch, der Festnahme zu entgehen, rammte der Fahrer mehrere der Einsatzfahrzeuge, bevor er zum Stillstand kam. Sowohl der leichtverletzte 40 Jahre alte Fahrer als auch seine 46-jährige Beifahrerin wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Während der Festnahme versuchte der Mann, die Einsatzkräfte anzuspucken, weshalb ihm eine Spuckschutzhaube angelegt wurde. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, eine Blutentnahme wurde angeordnet. Im Auto fanden die Ermittler mögliches Diebesgut sowie eine Schreckschusswaffe. Es stellte sich zudem heraus, dass der 40-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Bei dem Einsatz wurden eine Polizistin und ein Polizist aus Niedersachsen leicht verletzt. Zudem wurden fünf Streifenwagen der beteiligten Polizeidienststellen beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschließend bezifferbar.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell