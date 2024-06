POL-HB: Nr.: 0360 --Fensterscheibe eines türkischen Kulturvereins eingeworfen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT In den Wischen Zeit: 17.06.2024 Die am Montag bei Sondierungsarbeiten im Ortsteil In den Wischen gefundene amerikanische Weltkriegsbombe wurde soeben erfolgreich gesprengt. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen, die polizeilichen Maßnahmen sind beendet. Rückfragen bitte an: Pressestelle Polizei Bremen Nils Matthiesen Telefon: 0421 361-12114 http://www.polizei.bremen.de ...

