POL-KB: Korbach - Unbekannte brechen in Fotogeschäft und Kiosk ein, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Fotogeschäft in der Straße Am Hauptbahnhof und einen Kiosk in der Bahnhofstraße in Korbach ein. In beiden Fällen wurden Zeugen durch laute Geräusche auf die Taten aufmerksam und konnten Täter flüchten sehen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Gegen 01.30 Uhr wurden Zeugen durch klirrende Geräusche aufmerksam. Eine Zeugin konnte anschließend einen dunkel gekleideten Mann im Eingangsbereich des Fotogeschäfts Am Hauptbahnhof sehen. Der Täter, etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet, flüchtete in Richtung der Arolser Landstraße. Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der oder die Täter eine Schaufensterscheibe eingeschlagen hatte. Aus dem Geschäft wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Modelleisenbahnen entwendet. Die Höhe des Sachschadens und des Diebesgutes sind noch unklar.

Etwa zwei Stunden später ereignete sich der zweite Einbruch. Wieder hörte ein Zeuge laute Geräusche. Als er aus dem Fenster sah, konnte er sehen, wie ein Täter durch ein Fenster in den Kiosk in der Bahnhofstraße einstieg, eine weitere männliche Person wartete vor dem Gebäude. Nachdem beide Täter kurzzeitig den Tatort verlassen hatte, kehrten sie nach etwa einer Minute nochmal zurück. Erneut konnte der Zeuge einen Täter im Kiosk und einen wartend davor beobachten. Nach kurzer Zeit flüchteten beide Täter in Richtung Innenstadt. Auch hier hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Kiosk entwendeten sie Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro.

In beiden Fällen führten die von der Polizei eingeleiteten Fahndungen nicht zum Erfolg, die Täter konnten nicht mehr angetroffen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt, die von einem Tatzusammenhang ausgeht und unter Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

