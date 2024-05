POL-KB: Twistetal-Twiste - Einbruch in Imbiss gescheitert

Korbach (ots) - In der Zeit von Samstag (18. Mai) bis Montagmorgen (20. Mai) brach ein bisher unbekannter Täter in das Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße in Burgwald ein. Der Täter hatte eine Scheibe eingeschlagen und konnte so in das Gebäude einsteigen. Hier entwendete er mehre Flaschen Spirituosen im Gesamtwert von etwa 70 Euro und richtete weiteren ...

mehr