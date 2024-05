Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald- Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus, Alkohol gestohlen

Korbach (ots)

In der Zeit von Samstag (18. Mai) bis Montagmorgen (20. Mai) brach ein bisher unbekannter Täter in das Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße in Burgwald ein.

Der Täter hatte eine Scheibe eingeschlagen und konnte so in das Gebäude einsteigen. Hier entwendete er mehre Flaschen Spirituosen im Gesamtwert von etwa 70 Euro und richtete weiteren Sachschaden an. Den Schaden am Gebäude schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 1.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

