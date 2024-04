Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmaasens (ots)

Am Dienstag gegen 17:00 Uhr kam es an der Kreuzung Adlerstraße / Bitscherstraße zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen in die Bitscherstraße. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher (vermutlich weißer BMW SUV) ordnete sich an der roten Ampel zunächst auf der linken Spur zum Geradeausfahren ein. Nachdem die Ampel auf "Grün" schaltete bog der Unfallverursacher verbotswidrig nach rechts in die Bitscher Straße ein und streifte hierbei den ordnungsgemäß auf der Abbiegespur befindlichen schwarzen Renault Megane einer 18-jährigen Verkehrsteilnehmerin und beschädigte diesen. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Schadenshöhe: circa 800 Euro

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell