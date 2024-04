POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots) - Am Montag, den 08.04.2024, parkte ein 56 Jahre alter Autofahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz unter der Brücke in der Lützelstraße. In der Zeit von 09:45 Uhr bis 17:20 Uhr beschädigte ein Unbekannter den blauen VW Arteon mit BKS-Kreiskennzeichen. Das Auto wurde vermutlich beim Ausparken im linken Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt circa 1.200 Euro. Wer Angaben zum ...

