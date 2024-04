Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Parkplatz

Zweibrücken (ots)

Am Montag, den 08.04.2024, parkte ein 56 Jahre alter Autofahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz unter der Brücke in der Lützelstraße. In der Zeit von 09:45 Uhr bis 17:20 Uhr beschädigte ein Unbekannter den blauen VW Arteon mit BKS-Kreiskennzeichen. Das Auto wurde vermutlich beim Ausparken im linken Bereich der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt circa 1.200 Euro.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

