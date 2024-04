Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Starenstraße, Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.04.2024, 18:00 Uhr bis 07.04.2024, 20:30 Uhr SV: Bislang unbekannte Täter verschafften sich im o. g. Zeitraum Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der o. g. Örtlichkeit und öffneten gewaltsam mittels unbekannten Tatwerkzeug eine Eingangstür zu einer Wohnung. Anschließend begaben sich die unbekannten Täter in die Wohnung und entwendeten 250 Euro Bargeld. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden i. H. v. 50 Euro.

Zuvor wurde im Zeitraum vom 06.04.2024, 11:00 Uhr bis zum 08.04.2024, 13:40 Uhr versucht, in ein Friseurgeschäft in der Ixheimer Straße in Zweibrücken einzudringen. Der Ladenbesitzer stellte Hebelspuren an der Haupt- und Nebeneingangstür fest. Hierbei haben unbekannte Täter vermutlich versucht, sich gewaltsam mittels unbekannten Tatwerkzeug Zutritt in das Geschäft zu verschaffen, was diesen jedoch misslang. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Aufgrund der Tatortnähe zum o. g. Wohnungseinbruchsdiebstahl wird nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von einem Tatzusammenhang ausgegangen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell