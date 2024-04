Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Montag gegen 13:20 Uhr, verursachte ein schwarzer Pkw mit Pirmasenser Kennzeichen einen Verkehrsunfall in der Volksgartenstraße in Fahrtrichtung Friedhofstraße, als er beim Spurwechsel nach rechts den weißen Toyota Yaris einer 65-jährigen Pirmasenserin übersah und mit diesem kollidierte. Im Anschluss entfernte sich das verursachende Fahrzeug in Richtung Landauer Straße. Beschreibung der Fahrerin: circa 30 Jahre alt, Brillenträgerin, dunkle Haare.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell