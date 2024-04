POL-PDPS: Sachbeschädigung

Eppenbrunn (ots) - Am Sonntag, 07.04.2024, gegen 13.40 Uhr befuhr ein 48-Jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad der Marke Triumph die Landesstraße 478 von Fischbach kommend in Fahrtrichtung Eppenbrunn. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit stürzte er in einer Linkskurve und zog sich leichte Verletzungen an der Schulter und am Daumen zu. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. /pidn Kontaktdaten ...

