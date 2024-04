Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motoradfahrer

Fischbach bei Dahn (ots)

Am Freitag, 05.04.204, gegen 16.45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Motorradfahrer mit seinem Krad der Marke Triumph die Kreisstraße 43 aus Ludwigswinkel kommend in Fahrtrichtung Petersbächel. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Krad, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden PKW Hyundai. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7700.-Euro. Der Kradfahrer zog sich Verletzungen am linken Fuß zu. /pidn

