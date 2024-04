POL-PDPS: Zweibrücken - Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Polizei Pirmasens (ots) - Am Sonntag, 07.04.2024, kurz nach 03:00 Uhr, wurde von der Polizeistreife ein E-Scooter in der Kantstraße in Pirmasens kontrolliert. Fahrerin war eine 21-jährige Frau aus Pirmasens. Sie zeigte drogentypische Anzeichen. Sie räumte den Konsum von Cannabis am Vortag ein. Ein entsprechender Drogentest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe ...

mehr