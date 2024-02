POL-PDNR: Einbruch in unbewohntes Wohnhaus

Derschen (ots) - Am 09.02.2024 kam es gegen 12:30 Uhr in der Ortslage Derschen zu einem Diebstahl von Bleirohren. Bislang unbekannte Täter luden mehrere Bleirohre in einen Transporter und entfernten sich in unbekannte Richtung. An dem Transporter soll ein gelbes, auswärtiges Kennzeichen montiert gewesen sein. Die PI Betzdorf bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741 9260 pibetzdorf@polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

