POL-PDNR: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Linz/ Ockenfels (ots)

In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Freitag, den 09.02.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, den 10.02.2024, 00:00 Uhr kam es in der Burgstraße in Ockenfels zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten in Abwesenheit der Hausbewohner ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangen so gewaltsam in das Innere des Objektes. Die Wohnräume des Einfamilienhauses wurden deliktstypisch nach Beute durchsucht. Die Höhe des Diebesgutes kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, welche mit der vorgenannten Tat in Verbindung stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

