Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Fenster beschädigt

Holtgast - Bei Auffahrunfall verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Fenster beschädigt

Eine Fensterscheibe ist am Montagmorgen in der Kolberger Straße in Wittmund beschädigt worden. Unbekannte warfen gegen 09 Uhr kleine Steine gegen die Fensterscheibe eines Wohnhauses und entfernten sich. Das Glas wurde hierbei an zwei Stellen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro. Zeugenhinweise werden durch die Polizei Wittmund unter 04462 9110 entgegengenommen.

Verkehrsgeschehen

Holtgast - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Holtgast sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Gegen 17.10 Uhr fuhr ein 54-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Norder Landstraße in Richtung Esens und wollte an der Einmündung zum Tannenweg nach links abbiegen. Hinter ihm bemerkte ein 40-jähriger Dacia-Fahrer dieses Vorhaben offenbar nicht und fuhr auf den Hyundai auf. Beide Autofahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

