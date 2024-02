Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzungsdelikt in Hamm (Sieg)

Hamm (Sieg) (ots)

Am späten Abend des 09.02.2024 kam es in der Hüttengasse in Hamm (Sieg) zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es innerhalb einer vierköpfigen Personengruppe zu Streitigkeiten, woraufhin zwei 16-Jährige jugendliche Gruppenmitglieder auf einen 26-Jährigen Mann der Gruppe eingeschlagen haben. Der 26-jährige obdachlose Mann, der sich infolge eines Mischkonsums von Alkohol und Betäubungsmitteln in einer hilflosen Lage befand, musste zwecks intensivmedizinischer Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen die zwei Jugendlichen wird nun wegen des Verdachtes einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Potentielle Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden.

