POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Verstoß Betäubungsmittelgesetz/ Trunkenheitsfahrt

Neuwied (ots) - Ein öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, 09.02.2024, 11:38 Uhr in der Heddesdorfer Straße in Neuwied. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 37jähriger Mann aus Neuwied mit einem PKW VW Passat die Heddesdorfer Straße aus Richtung Hofgründchen kommend in Fahrtrichtung Hermannstraße. Kurz nach der Matthiaskirche wollte ...

