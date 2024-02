POL-PDNR: Diebstahl von Bleirohren

Linz/ Ockenfels (ots) - In dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Freitag, den 09.02.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, den 10.02.2024, 00:00 Uhr kam es in der Burgstraße in Ockenfels zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten in Abwesenheit der Hausbewohner ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangen so gewaltsam in das Innere des Objektes. Die Wohnräume des Einfamilienhauses wurden deliktstypisch ...

