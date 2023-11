Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Einbruch in Wohnhaus

Wonsheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18.11.2023, 13.00 Uhr, und Sonntag, 19.11.2023, 02.35 Uhr, kam es in Wonsheim zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter betraten ein Grundstück in der Backhausstraße in Feldrandlage und brachen die Terrassentür auf. Im Anwesen wurden alle Schränke durchsucht und deren Inhalte auf dem Boden verteilt. Die unbekannten Täter entkamen in unbekannte Richtung. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

