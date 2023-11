Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit schwerverletztem E-Scooter-Fahrer

Ober-Flörsheim (ots)

Am Samstag, dem 18.11.2023, um 13:37 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L 386 bei Ober-Flörsheim. Hierbei befährt ein 22-jähriger mit seinem E-Scooter die B 271 aus Richtung Flomborn kommend in Fahrtrichtung L 386. Eine 31-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw zeitgleich die L 386 von Stetten kommend in Richtung Flomborn. Im Einmündungsbereich der B 271 / L 386 beabsichtigt der 22-jährige Fahrzeugführer sodann nach rechts in Fahrtrichtung Gundersheim abzubiegen und übersieht hierbei die vorfahrtsberechtigte 31-jährige Fahrzeugführerin. In Folge des Abbiegevorgangs kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 22-jährige schwer verletzt wird. Der 22-jährige wird im Rahmen der Rettungsmaßnahmen mit dem Rettungshubschrauber in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Die 31-jährige Fahrzeugführerin bleibt unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich L 386 / B 271 voll gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde durch einen Gutachter der DEKRA unterstützt.

