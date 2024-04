Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Flugplatzstraße, Zweibrücken (ots)

Zeit: 04.04.2024, 12:30 Uhr bis 06.04.2024, 12:30 Uhr Ort: Flugplatzstraße, Zweibrücken SV: Bislang unbekannte Täter verschafften sich im o. g. Zeitraum Zutritt in eine Gartenlaube, welche sich auf einem abgelegenen Grundstück befindet. Die unbekannten Täter schnitten das Stahltor am Eingang des Grundstücks mittels Schneidewerkzeug auf und verschafften sich Zutritt. Nachdem die Scheibe der Gartenlaube beschädigt wurde, verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt und durchwühlten mehrere Objekte im Inneren der Gartenlaube. Entwendet wurde nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nichts. Ebenso versuchten sich die unbekannten Täter Zutritt in einen, auf dem Grundstück befindlichen Schuppen zu verschafften, was jedoch misslang.

Weiterhin verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu dem angrenzenden Nachbargrundstück, indem diese den Zaun mittels unbekannten Schneidewerkzeug durchtrennten. Anschließend beschädigten diese ein Vorhängeschloss, welches an der Tür eines Wohnwagens montiert war. Auch hierbei durchwühlten diese das Innere. Entwendet wurde nichts.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell