Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 292 vom 21.10.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Unterbruch - Einbruch in Wohnung

Unbekannte öffneten am 20.10.2023 gegen 22.30 Uhr gewaltsam die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Girmen". Aus der Wohnung wurde ein WLAN-Router entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort.

Wegberg-Rath-Anhoven - VW-Bus entwendet

In der Zeit vom 19.10.2023, 17.30 Uhr bis 20.10.2023, 06.00 Uhr wurde ein roter VW Bus des Typs T6 California Beach in roter Farbe entwendet. Das Fahrzeug mit Heinsberger Städtekennung (HS) war in der Einfahrt eines Wohnhauses in der Franz-Pesch-Straße abgestellt gewesen.

Hückelhoven - Einbruch in Bistro

Zwischen 02.00 Uhr und 06.00 Uhr des 20.10.2023 drangen Unbekannte offensichtlich über ein Toilettenfenster in ein Bistro am Markt ein und entwendeten Alkohol und Bargeld. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren des Tatgeschehens.

