Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Diebstahl - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit von Dienstag, 17:30 Uhr bis Mittwoch, 06:30 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Heinrich-Focke-Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten dort etwa 400 m Stromkabel im Wert von 10000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell