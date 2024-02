Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall am Morgen

Jena (ots)

Ein Pkw VW und ein Pkw Renault befuhren am Dienstagmorgen in genannter Reihenfolge die Stadtrodaer Straße in Richtung Zentrum. Auf Höhe der Ampelanlage Wöllnitzer Straße musste der VW, aufgrund rotem Lichtzeichen, halten. Dies bemerkte der 87-jährige Fahrer des Renaults zu spät und fuhr auf den VW auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 57-jährige Fahrer des VW erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 87-Jährige verletzte sich. Aufgrund der Bergung beider Fahrzeuge kam es für über zwei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

